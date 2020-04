Hindernislaufen (OCR) ist eine wunderbare Sportart und jeder von uns hat diese Sportart gleich ins Herz geschlossen. Sie fordert uns und wir alle träumen unseren eigenen, persönlichen OCR Traum.

Ich finde es wichtig, dass jeder Sportler seine Ziele richtig definiert und konsequent daran arbeitet. Nur so besteht die Chance, diese auch wirklich zu erreichen.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein professionell erstellter OCR Trainingsplan diesen Prozess nicht nur unterstützt, sondern für viele Sportler erst möglich macht. Vielleicht bist Du jemand mit einem unendlich tiefen Wissen in Trainingslehre, mit viel OCR Erfahrung und einer unendlich großen Motivation. Dann herzlichen Glückwunsch. Wenn Du Dir da jedoch nicht ganz sicher bist, dann versuch es mal mit einem OCR Trainingsplan.

Du hast den Luxus, dass da jemand ist der Deinen sportlichen Werdegang systematisch mit Dir zusammen plant, Dein Sportjahr mit Dir zusammen analysiert, plant und die Ergebnisse der Planung in auf Dich abgestimmte, wöchentliche Trainingspläne umsetzt. Und das muss auch nicht teuer sein.

Ein OCR Trainingsplan kostet Dich bei uns pro Monat 15,- EUR! Und das ohne Mindestlaufzeit und mit jederzeitiger Kündigungsmöglichkeit.

Mit unserem OCR Trainingsplan ist eine Wand kein Problem!

Warum einen OCR Trainingsplan?

Individueller Trainingsplan unter Beachtung Deiner persönlichen Voraussetzungen, zeitlichen Möglichkeiten und Zielen

Plan wird von erfahrenen und zertifizierten OCR-, Ausdauer- und Athletiktrainern erstellt

Integriertes Lauftraining speziell für Hindernisläufe

Integriertes Kraft- und Kraftausdauertraining für Hindernisläufe und zur Verbesserung Deines „Shapes“

Integriertes Griffkrafttraining, damit Hangeln für Dich zum Spaß wird

Integriertes Mentaltraining für mehr mentale Stärke

Wöchentliches Feedback und angepasster Plan für die kommende Woche

Übungen werden digital erklärt (Video, .GIF´s etc.)

Vielfältige Kommunikation über Forum, WhatsApp, Email etc. inbegriffen

Günstige 15,- EUR pro Monat (quartalsweise Zahlung)

Hintergründe eines OCR Trainingsplans

Meiner Meinung nach gibt es kaum eine andere Sportart die Dich so vielfältig fordert, schult und Dich physisch und psychisch weiter bringt!

Ganz egal ob Du ein totaler Anfänger bist und Dich auf Dein erstes Spartanrace, Tough Mudder oder was auch immer vorbereiten möchtest, oder ob Du weiter in die Spitze möchtest, alles ist möglich wenn du gesund bist, es richtig willst und jemanden an Deiner Seite hast der Dich dabei unterstützt!

Ein Trainingsplan für Hindernisläufe, ganz egal ob Du Dich für ein Spartanrace oder ein anderes Format entschieden hast, ist Dein geführter Weg zum Ziel.

Mit einem unserer gut ausgebildeten und zertifizierten Coaches an der Seite behältst Du Dein Ziel im Blick und erreichst es sicher und motiviert.

Es ist ein großer Unterschied ob Du für Dich trainierst „wie Du denkst, dass es gut ist“, oder ob jemand Dein Training analog Deiner Ziele systematisch aufbaut und speziell nach Deinen Bedürfnissen anpasst.

Mit Deinem OCR Trainingsplan zu mehr Erfolg!

Du brauchst auf alle Fälle Leidenschaft, Eigenmotivation und einen auf Dich zugeschnittenen OCR Trainingsplan um Dein persönliches OCR Ziel zu erreichen!

Unsere Pläne werden Dir helfen. Dabei heißt „auf Dich zugeschnitten“, dass wir Dich kennen lernen, Deine Stärken ausbauen und an Deinen Schwächen arbeiten. Das kann im OCR entweder Deine Laufgeschwindigkeit, Deine Technik, Deine Kraft, Deine Griffkraft oder auch Deine Willensstärke (innerer Schweinehund) sein.

Wir werden eine enge Kommunikation zusammen haben, denn nur so kannst Du Dich optimal entwickeln!

Dein OCR und Spartanrace Trainingsplan für 15,- EUR pro Monat

Da uns die Sportart und Dein Erfolg am Herzen liegt, verlangen wir für unsere Trainingspläne lediglich 15,- EUR pro Monat.

Ich denke, dass dieser Preis mehr als fair ist 😉 Da wir jede Woche pro Plan mehr als eine halbe Stunde individuellen Aufwand investieren, werden wir davon nicht reich. Aber das ist auch nicht unser Ziel!

Wir schreiben Dir am Ende eines Betreuungsquartals eine Rechnung über das Honorar. Das heißt, dass wir in Vorleistung gehen. Zuerst trainieren, dann bezahlen!

Wie funktioniert das genau mit dem OCR Trainingsplan?

Dein Erfolg hängt von Dir alleine ab! Niemand kann Dir die vielen Trainingsstunden abnehmen, egal ob die Sonne brennt, der Regen prasselt oder der Schnee das Glatteis auf Deiner Laufstrecke versteckt. Du musst Dich von der Couch aufraffen und trainieren, auch wenn Du vielleicht müde von der Arbeit bist oder gerade gemütlich mit Deinen Liebsten zusammen sitzt. Du musst die Zähne zusammenbeißen, wenn es mal nicht so läuft wie Du Dir das wünscht und weitermachen. Nur Du kannst aufstehen, wenn Du fällst! Du bist Deines Glückes Schmied.

Aber wir unterstützen Dich, indem wir mit unseren Plänen dafür sorgen dass Deine Anstrengungen koordiniert, effizient, für Dich passend und erfolgreich sind! Wir zeigen Dir Deinen individuellen Weg wie Du Dein Ziel effektiv, in der optimalen Geschwindigkeit und verletzungsfrei erreichst!

Unsere OCR und Spartan Trainingspläne führen Dich vor-, während- und nach der Saison durch Dein Sportjahr. Wir sorgen dafür, dass Du optimal auf Dein persönliches Ziel vorbereitet bist, legen aber auch großen Wert auf Deine Regeneration. Du willst Deine Leidenschaft doch dauerhaft und gesund ausüben, oder?

Wir erstellen für Dich einen OCR Trainingsplan den Du wöchentlich per Email erhältst und den wir laufend anhand Deiner Trainingsergebnisse individuell anpassen.

Bei der OCR WM 2018

Dabei unterscheiden wir zwischen Makro- und Mikrozyklen. Das heißt, wir teilen erst Dein Sportjahr ein, dann wird ein 12-Wochenzyklus geplant und dann jede Woche flexibel auf der Basis Deiner Fortschritte ausgearbeitet.

Was bekommst Du genau?

Als Erstes lernen wir Dich kennen, denn wir wollen Dir einen genau passenden und auf Dich zugeschnittenen Trainingsplan erstellen!

Dazu befragen wir Dich telefonisch oder auch persönlich zu Deinem Ziel, zu Deinen zeitlichen Möglichkeiten, zu Deiner sportlichen Vorerfahrung und zu Deinen weiteren Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Man spricht hier von der sog. Anamnese.

Ergänzend zu unserem Telefongespräch übersenden wir Dir einen Fragebogen der die Basis für den Aufbau der ersten Trainingswoche bildet.

Als Ergebnis erhältst Du (meist am Sonntag Abend) einen ersten OCR Trainingsplan für die kommende Woche mit folgenden Inhalten:

◾Lauftraining

◾Kraft- und Kraftausdauertraining

◾Koordinations- und OCR-spezifisches Hindernistraining.

◾Mentaltraining für Hindernisläufer (nach Anforderung)

Die in dem Plan enthaltenen Übungen sind auf meinem Youtube-Kanal verlinkt. Dort erkläre ich Dir die Übungen und deren richtige Ausführung. Aber Du erhältst mit dem Plan auch kleine, beschreibende GIF-Dateien, damit Du sofort mit den Übungen starten kannst.

Bei Fragen lassen wir Dich nicht alleine. Diese beantworten wir gerne über moderne Medien wie z.B. Email, in unserem Foren (eigener, geschützter Bereich für die Trainingspartner) oder WhatsApp. Natürlich ist auch eine telefonische Rücksprache möglich.

Nun bist Du dran! Du trainierst die Woche anhand Deines OCR Trainingsplans und gibst uns dazu ein kurzes Feedback bis Sonntag Nachmittag. Dann sind wir dran!

Dadurch wissen wir, ob Anpassungen für die nächste Woche notwendig sind oder nicht und wir können Dir für die folgende Woche Deinen nächsten Trainingsplan schicken.

Was kann der Plan nicht?

Wir können Dir derzeit leider keinen Ernährungsplan anbieten! Wir sind der Überzeugung, dass es nicht fair ist „Halbwissen“ zu verkaufen. Wir sind Trainer und keine Ernährungsexperten und bieten deshalb auch keine Ernährungspläne an. Das wäre unethisch!

Solltest Du jedoch einen solchen wünschen, können wir Dir Menschen unseres Vertrauens vermitteln die dieses Know How durch ein Studium der Ernährungswissenschaften erworben haben und dieses gerne mit Dir teilen.

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Was brauchst Du alles (Trainingsgeräte etc.)

Grundsätzlich stellen wir uns auf Dich und deine Gegebenheiten ein. Das heißt, dass wir für jemanden der keine Geräte zur Verfügung hat, Bodyweight-Übungen schreiben. Wenn Dir ein Fitnessstudio oder eigene Geräte zur Verfügung stehen, dann beziehen wir diese mit ein.

Gleiches gilt für andere Trainings die Du regelmäßig machst (Crossfit, Freeletics, Fußballtraining etc.). Wir reden miteinander und finden die für Dich optimale Lösung!

Du musst Dich also nicht in Unkosten für neue Fitnessgeräte stürzen 😉

Das Team und seine Qualifikationen

Uwe Kauntz

Uwe Kauntz – OCR Trainer mit mehr als 100 eigenen OCR Rennen

Seit meinem siebten Lebensjahr betreibe ich Leistungssport und kann im OCR auf eine sechsjährige Erfahrung als aktiver Hindernisläufer zurückblicken. Ich kann Dir also Erfahrungen aus erster Hand in Deinen Trainingsplan einarbeiten.

Seit über acht Jahren coache ich als zertifizierter Fitnesscoach, Groupfitnesscoach, Athletikcoach Sportler aus unterschiedlichen Sportarten. Seit etwa drei Jahren habe ich mich auf OCR Sportler spezialisiert und bin offizieller Spartan SGX Coach. Dort leite ich seit vielen Jahren die Spartanrace Workout Tour in München und Umgebung.

Laufende Fortbildungsmaßnahmen geben mir ständig neue Anreize, Ideen und machen mich als Trainer vollständiger. Dies kommt direkt Dir zugute!

Durch meine enge Zusammenarbeit mit Kletterern und Boulderern habe ich mein Wissen rund um das Griffkrafttraining verfeinert und freue mich drauf, dies an Dich weiter zu geben.

Da im Sport auch die mentale Stärke eine extrem wichtige Rolle spielt, beschäftige ich mich seit Jahren mit Mentalem Training für Sportler. Auch hier konnte ich mich zwischenzeitlich zertifizieren lassen, ganz zum Wohle meiner Gäste.

Mehr zum Mentalen Training für Sportler findest Du auch auf dieser Seite. Wenn Du also auch mental stärker werden möchtest, dann sprich mich an!

Zertifizierung als Mentaltrainer für Sportler

Wie geht es weiter? – Trainingsplan buchen!

Bitte schick mir ein kurzes Email an uwe@rockyourgoal.de. Gerne kannst Du uns mich telefonisch (oder per WhatsApp) unter 0176/20488924 erreichen.

Ich melde mich zeitnah bei Dir bezüglich Deiner persönlichen Anamnese und bald schon erhältst Du Deinen ersten OCR Trainingsplan in Dein Postfach! Bitte beachte, dass dieser nur für Dich erstellt wurde und nicht weitergegeben werden darf!

Gibt es einen Unterschied zwischen einem OCR Trainingsplan und einem Spartanrace Trainingsplan?

Grundsätzlich ist ein Spartanrace auch ein ganz normales OCR (Obstacle Course Race), somit ist ein OCR Trainingsplan selbstverständlich auch für jedes Spartanrace passend.

Ein Spartanrace Trainingsplan kann jedoch durchaus andere Schwerpunkte enthalten, je nachdem für welches Rennen Du Dich als Sportler entscheidest. So ist für Spartanrace typisch, dass die Laufstrecken anspruchsvoll sind und oft viele Höhenmeter zu absolvieren sind. Wenn Du Dich also auf ein solches Rennen vorbereiten möchtest, dann würde ich Dir ein auf das jeweilige Rennen angepassten Spartanrace Trainingsplan empfehlen. Auch hier können wir Dir helfen. Sag uns einfach wo und wann Du starten möchtest. Die meisten Spartanrace Rennen kennen wir sehr gut 😉

Doch es kann auch genau umgekehrt sein. Während man bei einem Spartanrace wenige technische Hindernisse bewältigen muss, erfordern andere Formate (Strong Viking und die OCR Series, Toughest etc.) einen höheren Fokus auf die Griffkraft, da sehr viel gehangelt werden muss.

Es kommt also ganz drauf an…….

Wenn Du noch Fragen hast, dann kontaktier mich! Ich helfe Dir gerne weiter.

Sportliche Grüße,

Uwe und das Rockyourgoal-Team

Beispiel für einen OCR Trainingsplan

